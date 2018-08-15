Минприроды: введение экологического налога требует обоснования

В Минприроды заявили, что предложенное Минфином введение в России экологического налога должно быть обосновано. В ведомстве выразили сомнение в том, что превращение экологического сбора в налог гарантирует целевое использование средств на создание мусороперерабатывающих мощностей.

В пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии прокомментировали предложение Министерства финансов о введении в России экологического налога вместо платежей за негативное воздействие на окружающую среду. Заявление ведомства цитирует ТАСС.

"Введение экологического налога требует внимательного рассмотрения и обоснования. В настоящее время работает система экологического сбора, введенного с 2017 года", - отметили в Минприроды, добавив, что средства от этих сборов идут на создание объектов для переработки отходов.

При этом в природном ведомстве выразили сомнение в том, что превращение экологического сбора в налог гарантирует целевое использование средств на создание мусороперерабатывающих мощностей.

13 августа Минфин предложил ввести в России экологический налог, дополнив им Налоговый кодекс страны. Он призван заменить платежи за негативное воздействие на окружающую среду, которые Минфин считает неэффективными. Предложенные меры, по планам ведомства, позволят увеличить природоохранные поступления.