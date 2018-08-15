ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Около 11 миллионов сирийцев остаются беженцами

16:29
  • среда
  • 15 августа 2018

Количество насильственно перемещенных граждан Сирии составляет около 11 миллионов человек, из них пять миллионов находятся за границей, сообщили в российском МИД.

Около 11 миллионов сирийцев остаются беженцами. Об этом сообщил представитель МИД России Николай Бурцев со ссылкой на данные ООН, пишет РИА Новости.

По его словам, пять миллионов человек бежали за границу, еще шесть являются внутренне перемещенными лицами.

"В управлении [верховного комиссара ООН по делам беженцев] считают, что их благополучное возвращение в прежние места проживания может послужить ключевым мотивом повышения доверия, способным стать катализатором для массового возвращения беженцев из-за границы", - отметил Бурцев.

Он добавил, что только из Иордании в Сирию готовы вернуться около 80% сирийцев при создании в стране условий для жизни. При этом организованное возвращение при содействии властей происходит только из Ливана. В других странах этот процесс носит стихийный характер.

Новости по теме
Сирийские беженцы
Сирийские беженцы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100