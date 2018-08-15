Количество насильственно перемещенных граждан Сирии составляет около 11 миллионов человек, из них пять миллионов находятся за границей, сообщили в российском МИД.

Около 11 миллионов сирийцев остаются беженцами. Об этом сообщил представитель МИД России Николай Бурцев со ссылкой на данные ООН, пишет РИА Новости.

По его словам, пять миллионов человек бежали за границу, еще шесть являются внутренне перемещенными лицами.

"В управлении [верховного комиссара ООН по делам беженцев] считают, что их благополучное возвращение в прежние места проживания может послужить ключевым мотивом повышения доверия, способным стать катализатором для массового возвращения беженцев из-за границы", - отметил Бурцев.

Он добавил, что только из Иордании в Сирию готовы вернуться около 80% сирийцев при создании в стране условий для жизни. При этом организованное возвращение при содействии властей происходит только из Ливана. В других странах этот процесс носит стихийный характер.