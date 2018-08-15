Верховный суд разрешил выдать Армении кинопродюсера Мартиросяна

Верховный суд подтвердил решение Генпрокуратуры о выдаче Армении кинопродюсера Степана Мартиросяна. Его обвинят в хищении в особо крупном размере на сумму более 47 миллионов долларов, которое было совершено в период с 2011-го по 2013 год.

Представитель Верховного суда России сообщил, что решение Генеральной прокуратуры об экстрадиции кинопродюсера Степана Мартиросяна в Армению, где он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве, признано законным. Об этом пишет ТАСС.

Сам Мартиросян с октября 2017 года находится в одном из столичных следственных изоляторов. Согласно материалам дела, в Армении его обвинят в хищении в особо крупном размере на сумму более 47 миллионов долларов, которое было совершено в период с 2011-го по 2013 год.

Мартиросян утверждает, что был исполнительным продюсером на картинах "Город порока", "Уцелевший", "Мерзлая земля", "Фрилансеры", "Патруль" и "План побега", в которых играли, в частности, Марк Уолберг, Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер.