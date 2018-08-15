ФБР защитит российского адвоката из-за угроз после ареста Дрыманова

ФБР обеспечит защиту адвокату Евгению Рыжову из-за угроз, которые поступают ему со стороны неизвестных. Бюро возбудило уголовное дело, к расследованию которого подключились полиция штата Флорида и Интерпол. Сам Рыжов рассказал, что его хотят заставить молчать о взятке, которую, как он утверждает, у него вымогал экс-глава московского управления Следственного комитета России Александр Дрыманов.

Находящийся в США российский адвокат Евгений Рыжов пожаловался на угрозы, которые начали поступать ему и его семье после ареста бывшего главы московского управления Следственного комитета России Александра Дрыманова.

Как сообщает РБК, обеспечить защиту Рыжову пообещали в Федеральном бюро расследований США. Возбуждено уголовное дело, к расследованию которого подключились полиция штата Флорида и Интерпол, рассказал детектив ФБР Стивен Коин.

"Евгению Рыжову поступают угрозы, в том числе в отношении его семьи. Мы делаем все, чтобы обеспечить им безопасность", - сообщил представитель американского ведомства.

Сам Рыжов ранее рассказал, что его хотят заставить молчать о взятке, которую, как он утверждает, у него вымогал Дрыманов. По словам адвоката, экс-глава СКР по Москве предлагал за три миллиона долларов закрыть уголовное дело против него, возбужденное в России. В частности, Рыжова разыскивают по делу о рейдерском захвате особняка в центре Москвы.

Дрыманов находится под арестом в России. Ему предъявлено обвинение по двум эпизодам взяточничества в особо крупном и крупном размере. По данным следствия, генерал получил долю в 200 тысяч долларов от полученной офицерами СК взятки за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Андрею Кочуйкову - соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой).

Также по этому делу задержали других высокопоставленных сотрудников СК, в том числе первого заместителя Дрыманова Дениса Никандрова.