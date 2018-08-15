В горах Киргизии погиб российский альпинист

Российский альпинист Кирилл Воронков погиб при восхождении в горах Киргизии. Посольство России совместно с МЧС республики и страховой компанией занимается отправкой тела погибшего на родину.

В горах Киргизии при восхождении погиб российский альпинист Кирилл Воронков, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заявление посольства России в Бишкеке.

"Посольство выражает соболезнование родным погибшего спортсмена. В настоящий момент посольство совместно с МЧС республики и страховой компанией занимается отправкой тела погибшего на родину", - говорится в сообщении.

При этом спасатели ищут еще одного россиянина Максима Желимолая - связи с ним прервалась 12 августа, когда он находился в районе пика Победы.

Ранее киргизские средства массовой информации писали, что при переходе через перевал Южный Гаджир Алайского хребта на высоте 3400 метров погиб 32-летний альпинист из Екатеринбурга.

30 июля стало известно, что в районе ледника Скрябина в 40 километрах от Бишкека под камнепад попали туристы из России и Казахстана. Один человек погиб, семеро пострадали.