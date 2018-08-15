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В горах Киргизии погиб российский альпинист

16:50
  • среда
  • 15 августа 2018

Российский альпинист Кирилл Воронков погиб при восхождении в горах Киргизии. Посольство России совместно с МЧС республики и страховой компанией занимается отправкой тела погибшего на родину.

В горах Киргизии при восхождении погиб российский альпинист Кирилл Воронков, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заявление посольства России в Бишкеке. 

"Посольство выражает соболезнование родным погибшего спортсмена. В настоящий момент посольство совместно с МЧС республики и страховой компанией занимается отправкой тела погибшего на родину", - говорится в сообщении.

При этом спасатели ищут еще одного россиянина Максима Желимолая - связи с ним прервалась 12 августа, когда он находился в районе пика Победы. 

Ранее киргизские средства массовой информации писали, что при переходе через перевал Южный Гаджир Алайского хребта на высоте 3400 метров погиб 32-летний альпинист из Екатеринбурга.

30 июля стало известно, что в районе ледника Скрябина в 40 километрах от Бишкека под камнепад попали туристы из России и Казахстана. Один человек погиб, семеро пострадали.

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