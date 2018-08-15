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Путин посетит свадьбу главы МИД Австрии

16:56
  • среда
  • 15 августа 2018

Президент России Владимир Путин по пути в Берлин заедет в Австрию, где посетит свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль.

Владимир Путин в субботу заедет в Австрию и посетит свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, на церемонию бракосочетания Путин заедет по пути в Берлин.

Ранее о планах президента сообщал его помощник Юрий Ушаков. По его словам, Кнайсль пригласила Путина на свадьбу во время визита главы государства в Вену.

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Владимир Путин и Карин Кнайсль
Владимир Путин и Карин Кнайсль
Владимир Путин и Карин Кнайсль (слева)
Владимир Путин и Карин Кнайсль (слева)
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