Путин посетит свадьбу главы МИД Австрии

Президент России Владимир Путин по пути в Берлин заедет в Австрию, где посетит свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль.

Владимир Путин в субботу заедет в Австрию и посетит свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, на церемонию бракосочетания Путин заедет по пути в Берлин.

Ранее о планах президента сообщал его помощник Юрий Ушаков. По его словам, Кнайсль пригласила Путина на свадьбу во время визита главы государства в Вену.