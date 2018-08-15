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Москалькова рассказала о проблемах со здоровьем у моряков "Норда"

17:17
  • среда
  • 15 августа 2018

По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, у моряков с задержанного в Азовском море украинскими пограничниками судна "Норд" начались проблемы со здоровьем. В частности, у старшего помощника капитана стали отказывать ноги.

У моряков с задержанного в Азовском море украинскими пограничниками российского судна "Норд" начались проблемы со здоровьем, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ее слова приводит ТАСС.

"По словам матери капитана судна Евгении Горбенко, ситуация критическая: адвокат Владимира Горбенко утверждает, что нашему соотечественнику грозит до пяти лет лишения свободы, а состояние его здоровья таково, что он может не пережить заключение", - рассказала Москалькова.

Также омбудсмен добавила, что у старшего помощника капитана начали отказывать ноги, при этом остальные моряки находятся в состоянии постоянного стресса.

Российское рыболовецкое судно "Норд" было задержано украинскими пограничниками 25 марта в акватории Азовского моря. Пять дней cпустя судно арестовали. Двоим морякам удалось прибыть в Крым через Белоруссию, тогда как еще семерых человек отказалась выпускать по российским документам, так как Киев считает их проживающими в Крыму гражданами Украины.

Вместе с тем 19 июля в прокуратуре Украины заявили, что экипаж российского судна "Норд" может вернуться на родину и моряков никто не удерживает.

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