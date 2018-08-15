В Китае из-за утечки газа пострадали более 135 человек

В китайской провинции Шаньси произошла утечка газа. В результате ЧП пострадали более 135 человек, в том числе 18 детей. Инцидент произошел на газопроводе металлургической компании. Место аварии находилось в непосредственной близости от деревни.

Более 135 человек пострадали из-за утечки газа в китайской провинции Шаньси, передает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ. ЧП произошло в уезде Вэньшуй на газопроводе металлургической компании. Место аварии находилось в непосредственной близости от деревни Санцунь. По последним данным, госпитализация потребовалась 136 селянам. Еще более 100 человек проходят медицинское обследование в настоящий момент. Предварительно, среди пострадавших есть 18 детей.