Кандидат Собянин включил в свою программу развитие набережных Москвы-реки

Реализация проекта благоустройства набережных Москвы-реки позволит объединить различные районы города в единое городское пространство. Об этом заявил кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин.

Набережные Москвы-реки должны быть благоустроены и наполнены жизнью. Об этом заявил кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин на встрече с экспертами в сфере благоустройства городской среды в своем избирательном штабе, передает TVC.RU.

"У нас есть большие парки вдоль Москвы-реки, например, Братеево, где огромное пространство. Это один из лучших спортивных парков города: там не только можно покататься на велосипеде, но и поиграть в волейбол, баскетбол, городки и другие игры, вплоть до самых экзотических для Москвы. Такие парки появляются, но их надо расширять и связывать друг с другом", - сказал кандидат.

Благодаря реализации проекта различные районы города будут объединены единым городским пространством. По словам Собянина, советская застройка привела к тому, что две трети набережных Москва-реки вообще не были доступны для горожан ни в каком виде.

"Кремлевская набережная была пустырная. Казалось бы, ну почему там пустынная. После появления "Зарядья" появилось множество гуляющих людей. То есть мы должны благоустраивать существующие набережные, наполнять их жизнью. Дальше мы должны реорганизовывать промышленные зоны, реновировать их таким образом, чтобы отодвигать от Москвы-реки не только саму промзону, но и новый жилищный фонд и дороги", - сказал он, добавив, что проложить дорогу вдоль реки — самое простое и дешевое решение, но так делать нельзя, поскольку таким образом "мы убиваем набережную и реку".

Власти столицы планируют завершить благоустройство Москвы-реки в 2023 году.