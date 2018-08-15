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Комиссия ЯНАО по вопросам помилования отклонила прошение матери Сенцова

17:38
  • среда
  • 15 августа 2018

Комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе отклонила прошения матери Олега Сенцова и архиепископа Симферопольского и Крымского Климента о помиловании режиссера. В Кремле ранее напомнили, что эта процедура начинается с личного ходатайства осужденного.

Комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе не приняла к рассмотрению два прошения о помиловании осужденного в России за подготовку терактов в Крыму режиссера Олега Сенцова.
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"Подтверждаем, что в комиссию по вопросам помилования поступили два ходатайства, но оба - не от Олега Сенцова. Прошение о помиловании должно быть написано лично Сенцовым, поэтому прошения не приняты", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора округа.

Ходатайства от матери Сенцова и архиепископа Симферопольского и Крымского Климента изначально были написаны на имя президента России Владимира Путина. Из администрации президента они были направлены в региональную комиссию по вопросам помилования.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль не получал просьбу Сенцова о помиловании. "Вы знаете, что есть действующее законодательство, и здесь употреблять фразу "отказали в помиловании", наверное, некорректно с юридической точки зрения, потому что не было просьбы о помиловании", - сказал он.

В 2015 году суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по делу о создании террористической группы в Крыму. В мае 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку (он держит ее уже больше трех месяцев – прим. ред.) и потребовал освободить находящихся в России украинских политзаключенных.

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