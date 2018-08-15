Путин рассказал анекдотичную историю про Николая I

Президент России Владимир Путин рассказал участникам лагеря "Машук" историю про находчивость Николая I. Императора глава государства назвал неординарной личностью.

Владимир Путин во время посещения образовательного лагеря "Машук" в Ставропольском крае рассказал анекдот про находчивость императора Николая I. Об этом сообщает TVC.RU.

Осматривая шатер "Про героев", глава государства заметил, что император был неординарной личностью. В качестве подтверждения он рассказал историю, которую сам недавно услышал.

"Он проезжал мимо территорий, где работали солдаты. Он здоровался: "Здорово, молодцы!" Они ему отвечали: "Здравия желаем, Ваше Императорское Величество!" По дороге были солдаты, которые сидели на гауптвахте, провинившиеся. С ними не положено было здороваться. Николай несколько дней ездил, потом всё-таки остановился, повернулся к ним: "Здорово, шалуны!" Таким образом дал и им возможность поздороваться с собой", - рассказал Путин с улыбкой.