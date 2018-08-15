В Британии отметили усиление российской военной активности в Арктике

В докладе британского подкомитета по обороне сообщается об усилении военной активности России в Арктике. Так, в регионе якобы идет строительство и реактивация баз, а также укрепление специально подготовленных подразделений. Кроме того, в документе говорится о размещении в Арктике ракет большой дальности и систем ПВО.

Парламент Великобритании озабочен усилением военной активности России в Арктике, говорится в докладе подкомитета по обороне "По тонкому льду: Оборона Соединенного Королевства в Арктике", который был представлен 15 августа. Внимание на документ обратил "Коммерсант".

В докладе подчеркивается, что на российском побережье Арктики идет строительство и реактивация баз, а также укрепление специально подготовленных подразделений. Также в британском парламенте обратили внимание на размещение в регионе ракет большой дальности и систем ПВО, а также возобновление полетов стратегической авиации.

Авторы документа добавляют, что деятельность России в Арктике "совершенно непропорциональна" требованиям обороны.

Ранее сообщалось, что ПАО "Ил" и группа "Кронштадт" подписали меморандум о формировании рабочего объединения для создания беспилотного летательного аппарата на основе Ил-112. Он может быть задействован в освоении Арктики, так как будет способен в автономном режиме транспортировать до нескольких тонн груза из одной точки в другую.