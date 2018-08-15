Число жертв ДТП под Калугой увеличилось до девяти

Жертвами ДТП в Мещовском районе Калужской области стали уже 9 человек. Инцидент произошел на трассе М-3 "Украина". Столкнулись микроавтобус, легковой автомобиль и грузовик.

Главный врач калужской ОКБ Владимир Кондюков сообщил, что количество погибших при дорожно-транспортном происшествии, случившемся 4 августа, увеличилось до девяти человек. Его слова приводит ТАСС.

"Гражданин Молдавии с момента поступления находился в коме и, к сожалению, умер", - сказал Кондюков.

Инцидент произошел на трассе М-3 "Украина" в Мещовском районе. Столкнулись микроавтобус, легковой автомобиль и грузовик. Изначально поступала информация о шести погибших, затем цифра выросла до восьми, из которых шестеро были гражданами Молдавии. Также сообщалось, что восемь человек пострадали.