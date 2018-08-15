Российские космонавты вышли в открытый космос

Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокофьев совершают выход в открытый космос. Он продлится более шести часов.

Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокофьев, работающие на МКС, совершают выход в открытый космос. Они проведут там более шести часов, передает "ТВ Центр".

Для Артемьева это третий выход в карьере, Прокопьев - впервые за бортом станции. Космонавтам предстоит демонтировать контейнеры с микроорганизмами, установленными год назад на внешней поверхности российского модуля. Эксперимент задуман, чтобы проверить жизнеспособность бактерий в условиях открытого космоса, проверить гипотезу о космическом происхождении жизни на Земле.

Кроме того, предстоит установить оборудование для российско-германского проекта "Икарус". Он изучает миграцию животных. Также космонавты запустят несколько наноспутников, созданных российскими студентами и школьниками.