В Генуе продолжается операция на месте обрушения моста

В Генуе растёт число жертв обрушения моста Моранди. Известно об обнаружении 39 тел. Некоторые погибшие уже опознаны. В больницы доставлены 16 пострадавших. Большинство из них в тяжёлом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Поисковая операция на месте трагедии не прекращалась всю ночь и продолжается до сих пор. К разбору завалов подключилась тяжёлая техника.

На мосту Моранди прямо у обрыва и сейчас стоит фура. Водитель вёз продукты в местный супермаркет. Внезапно он услышал грохот, и обгоняющие его машины одна за другой улетели в никуда. Луиджи - это имя водителя - резко дал по тормозам, он так испугался, что даже не выключил мотор: просто выскочил и убежал.

Власти опубликовали список погибших, передает "ТВ Центр". В основном, это мужчины до 45 лет. Есть в нём три ребёнка, и даже целая семья. В машине нашли пляжные зонтики и купальные костюмы: трасса тянется вдоль побережья Средиземного моря, люди ехали на отдых.

Со всей Италии сюда приехали спасатели. Многие работали в местах разрушительных землетрясений, но говорят, что здесь страшнее. Никто не знает, где именно под обломками могут лежать машины. Работать приходится на ощупь. Людей под завалами ищут собаки. Пока тщетно. Специалисты считают, что по мосту Моранди в момент трагедии могли ехать 35 легковых и три грузовых автомобиля.

Все пострадавшие пока остаются в госпитале, многие в критическом состоянии. Там же лежит бывший вратарь итальянского футбольного клуба "Кальяри" Давиде Капелло. Он тоже был на мосту во вторник. Его автомобиль сорвался вниз, но произошло чудо: машина зацепилась за металлические прутья.

В госпитале побывал премьер-министр Италии. Он приехал в Геную ещё накануне вечером и сразу встретился с родственниками погибших. Джузеппе Конте весь день на месте трагедии в постоянном контакте со спасателями. В Генуе и министр транспорта.

"Мы должны наказать тех, кто не выполнил свои обязательства по обслуживанию моста. Именно компания-подрядчик должна была контролировать безопасность, и если мост в Генуе рухнул, значит, этого не было сделано", - заявил Данило Тонинелли.

Но итальянские СМИ пишут, что министр транспорта сейчас просто пытается свалить вину на компанию-подрядчика. И он сам и его соратники по партии прежде заявляли, что мост прослужит ещё лет сто. Якобы в 2013 году стоял вопрос о строительстве новой дороги в Генуе, которая должна была разгрузить трассу А10, а значит, и мост Моранди. Однако на основании решения властей проект завернули. Интересно, что многие архитекторы давно говорили: с мостом проблемы. Сейчас всю информацию проверяет прокуратура.

Почти 400 жителей соседних домов не могут вернуться домой. Есть опасность дальнейшего разрушения моста, а многоэтажки находятся в непосредственной близости. Спасательная операция точно будет продолжаться ещё не один день. Когда всё закончится, мост снесут.

Евгения Карих, Андрей Стрюков. "ТВ Центр".