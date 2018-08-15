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Путин и Бердымухамедов обсудили сотрудничество России и Туркменистана

19:52
  • среда
  • 15 августа 2018

Двусторонние отношения России и Туркменистана стало главной темой переговоров Владимира Путина и Гурбангулы Бердымухамедовым.

Владимир Путин встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Лидеры отметили, что отношения наших стран носят характер стратегического партнёрства, передает "ТВ Центр".

Подтверждением этому является, в том числе, интенсивность контактов на высшем уровне. Так, осенью прошлого года Владимир Путин нанёс официальный визит в Ашхабад, а в минувшие воскресенье президенты России и Туркменистана вместе с главами Азербайджана, Ирана и Казахстана приняли участие в Каспийском саммите.

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Президент России Владимир Путин и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
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