Путин и Бердымухамедов обсудили сотрудничество России и Туркменистана

Двусторонние отношения России и Туркменистана стало главной темой переговоров Владимира Путина и Гурбангулы Бердымухамедовым.

Владимир Путин встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Лидеры отметили, что отношения наших стран носят характер стратегического партнёрства, передает "ТВ Центр".

Подтверждением этому является, в том числе, интенсивность контактов на высшем уровне. Так, осенью прошлого года Владимир Путин нанёс официальный визит в Ашхабад, а в минувшие воскресенье президенты России и Туркменистана вместе с главами Азербайджана, Ирана и Казахстана приняли участие в Каспийском саммите.