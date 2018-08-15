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ЦБ выпустил посвященную Владимиру Высоцкому памятную монету

18:14
  • среда
  • 15 августа 2018

ЦБ выпустил памятную монету, посвященную певцу и актеру Владимиру Высоцкому. Ее тираж - 3 тысячи штук, а изготовлена она качеством "пруф", при этом ей можно свободно расплачиваться на территории страны. Монета дополнила серию "Выдающиеся личности России".

С 15 августа Банком России запущена в обращение памятная серебряная монета номиналом 2 рубля, которая посвящена Владимиру Высоцкому. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что монета, дополнившая серию "Выдающиеся личности России", изготовлена качеством "пруф" тиражом в три тысячи штук. При этом она является законным средством наличного платежа на территории страны.

На оборотной стороне монеты на фоне силуэтов двух коней изображен сам Высоцкий с гитарой, слева от него расположен меч, а справа указаны годы жизни: 1938 - 1980. 

22 июля в Нижнем Тагиле простились с первой женой Владимира Высоцкого, народной артисткой России Изой Высоцкой. Вскоре на здании городского театра, где покойная работала с 1970 года, появится памятная доска.

В январе глава института нацпамяти Украины Владимир Вятрович назвал творчество Владимира Высоцкого, Виктора Цоя и Михаила Булгакова опасным, но достойным и изысканным наследием российской культуры. При этом он отметил, что именно культура является основой империализма.

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