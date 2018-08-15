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Британские ВВС перехватили 6 российских Су-24 над Черным морем

18:41
  • среда
  • 15 августа 2018

Британские ВВС сообщили о перехвате шести российских Су-24 в небе над Черным морем вблизи границ НАТО. Инцидент произошел 13 августа, на перехват вылетели дислоцированные в Румынии истребители Eurofighter Typhoon. При приближении королевских ВВС российские самолеты повернули в сторону Крымского полуострова, подчеркивается в заявлении военных.

Королевские военно-воздушные силы Великобритании (Royal Air Force, RAF) сообщили о перехвате шести российских тактических бомбардировщиков Су-24 в небе над Черным морем вблизи границ НАТО.

Инцидент произошел в понедельник, 13 августа, однако британские ВВС сообщили о нем только в среду, 15 августа, передает "Интерфакс". В Минобороны России пока не прокомментировали заявление королевских ВВС.

На перехват российским бомбардировщикам, отмечается в сообщении RAF, вылетели дислоцированные в Румынии Eurofighter Typhoon королевских ВВС. При приближении британских истребителей Су-24 повернули в сторону Крымского полуострова.

8 июня украинские СМИ сообщили, что самолет Ан-26 ВМС Украины "перехватил" корабль ВМФ России в Черном море. В Минобороны позже опровергли эту информацию, назвав ее "анекдотом", а всю ситуацию - "гротескной".

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