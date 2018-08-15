ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Создание новых парков войдет в предвыборную программу Собянина

18:30
  • среда
  • 15 августа 2018

В предвыборную программу Сергея Собянина войдет создание новых парковых зон. Об это кандидат в мэры Москвы сообщил на встрече с экспертами в сфере благоустройства.

Сергей Собянин заявил о необходимости создания в городе новых парков по примеру Братеевского каскадного парка. Об этом кандидат в мэры Москвы сказал на встрече с экспертами в сфере благоустройства в своем избирательном штабе, передает TVC.RU.

"У нас есть большие парки в Братеево и в других районах, где огромное пространство. В Братеево вообще, мне кажется, один из лучших спортивных парков города, и там не только покататься на велосипеде можно, там можно все, что угодно: и в волейбол поиграть, и в баскетбол, и в "городки", и в другие игры вплоть до самых экзотических для Москвы", - сказал Собянин.

Кандидат рассказал, что за последние годы в столице было благоустроено около 500 парков и скверов, при этом половина из них были созданы на месте заброшенных пустырей".

Главное сегодня
Сергей Собянин
Сергей Собянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100