Создание новых парков войдет в предвыборную программу Собянина

В предвыборную программу Сергея Собянина войдет создание новых парковых зон. Об это кандидат в мэры Москвы сообщил на встрече с экспертами в сфере благоустройства.

Сергей Собянин заявил о необходимости создания в городе новых парков по примеру Братеевского каскадного парка. Об этом кандидат в мэры Москвы сказал на встрече с экспертами в сфере благоустройства в своем избирательном штабе, передает TVC.RU.

"У нас есть большие парки в Братеево и в других районах, где огромное пространство. В Братеево вообще, мне кажется, один из лучших спортивных парков города, и там не только покататься на велосипеде можно, там можно все, что угодно: и в волейбол поиграть, и в баскетбол, и в "городки", и в другие игры вплоть до самых экзотических для Москвы", - сказал Собянин.

Кандидат рассказал, что за последние годы в столице было благоустроено около 500 парков и скверов, при этом половина из них были созданы на месте заброшенных пустырей".