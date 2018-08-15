Сильный ливень обрушился на Москву

На Москву в среду вечером обрушился мощный ливень. Дождь сопровождается сильным ветром. Ранее синоптики прогнозировали, что в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

Сильный ливень обрушился в среду вечером на Москву. Об этом сообщает TVC.RU. Дождь сопровождался градом и порывистым ветром. Ожидается, что осадки не прекратятся в течение нескольких часов.

Ранее синоптики прогнозировали, что в столице в среду может выпасть до 25% месячной нормы осадков. В связи с непогодой "Мосводосток" привлек к работе более 1300 сотрудников и 330 единиц техники.

Жители Москвы публикуют в соцсетях фотографии и видео подтопленных улиц.

По данным МЧС, дождь и сильный ветер ожидаются в среду и четверг сразу в нескольких регионах Центральной России. Местами порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.

При этом непогода не сказалась на работе столичных аэропортов. Как пишет "Интерфакс", пока случаев ухода самолетов на запасные аэродромы не зафиксировано.