ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российская компания попала под санкций США из-за КНДР

18:39
  • среда
  • 15 августа 2018

США расширили санкции против КНДР. Под ограничительные меры попали российская компания "Профинет" и ее генеральный директор Василий Колчанов, а также китайская и сингапурская фирмы.

Министерство финансов США распространило сообщение, в котором говорится о расширении американских санкций против КНДР. Об этом пишет ТАСС.

Под ограничительные меры попала российская компания "Профинет" и ее генеральный директор Василий Колчанов. Также в санкционных списках оказалась китайская фирма Dalian Sun Moon Star International и сингапурская компания SimSMS. 

Как уточняет "Интерфакс", до этого в связанный с КНДР санкционный список попали банк "Россия", Индустриальный Сберегательный банк, банк "Рублев", банк "Северный Кредит" и РНКБ.

Ранее сообщалось, что российская сторона заблокировала заявку США по расширению санкций в отношении КНДР в Совете Безопасности ООН. Тогда речь шла об ограничительных мерах в отношении банка "Агросоюз", предположительно проживающем в Москве гражданине Северной Кореи Вон Чоне 1971 года рождения, а также китайской компании Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейской фирме Korea Ungum Corporation.

В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что американская доказательная база "совершенно неубедительна", а подобные шаги негативно сказываются на процессе денуклеаризации Корейского полуострова.

Новости по теме
Минфин США
Минфин США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100