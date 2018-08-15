Российская компания попала под санкций США из-за КНДР

США расширили санкции против КНДР. Под ограничительные меры попали российская компания "Профинет" и ее генеральный директор Василий Колчанов, а также китайская и сингапурская фирмы.

Министерство финансов США распространило сообщение, в котором говорится о расширении американских санкций против КНДР. Об этом пишет ТАСС.

Под ограничительные меры попала российская компания "Профинет" и ее генеральный директор Василий Колчанов. Также в санкционных списках оказалась китайская фирма Dalian Sun Moon Star International и сингапурская компания SimSMS.

Как уточняет "Интерфакс", до этого в связанный с КНДР санкционный список попали банк "Россия", Индустриальный Сберегательный банк, банк "Рублев", банк "Северный Кредит" и РНКБ.

Ранее сообщалось, что российская сторона заблокировала заявку США по расширению санкций в отношении КНДР в Совете Безопасности ООН. Тогда речь шла об ограничительных мерах в отношении банка "Агросоюз", предположительно проживающем в Москве гражданине Северной Кореи Вон Чоне 1971 года рождения, а также китайской компании Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейской фирме Korea Ungum Corporation.

В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что американская доказательная база "совершенно неубедительна", а подобные шаги негативно сказываются на процессе денуклеаризации Корейского полуострова.