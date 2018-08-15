ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Два московских банка заподозрили в выводе активов на 15,5 млрд рублей

19:06
  • среда
  • 15 августа 2018

Центробанк заподозрил два московских банка - "Объединенный финансовый капитал" и "Русский торговый банк" - в выводе активов на 15,5 миллиарда рублей. Регулятор направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, в Генпрокуратуру, МВД и СК. Банк России отозвал лицензии у кредитных организаций в апреле 2018 года.

Банк России обнаружил признаки вывода активов в двух московских банках. Речь идет об "Объединенном финансовом капитале" (ОФК) и "Русском торговом банке" (РТБ). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В Москве задержали экс-банкира по делу о хищении 800 млн рублей

Временная администрация по управлению ОФК выявила операции по кредитованию компаний с сомнительной платежеспособностью, в том числе аффилированных с собственниками банка. Ущерб по этим сделкам составил более восьми миллиардов рублей. Активы также выводились через предоставление банковских гарантий компаниям, руководителями которых являлись сотрудники кредитной организации. Сумма ущерба от этих действий превысила 3,3 миллиарда рублей.

Руководство РТБ в преддверии отзыва лицензии осуществило замену ликвидных активов на низколиквидные ценные бумаги - ущерб от этих действий оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Еще 1,7 миллиарда рублей были выведены, в частности, посредством кредитования заемщиков, имеющих неудовлетворительное финансовое положение.

По оценке Центробанка, отрицательный капитал ОФК достигает 17,4 миллиарда рублей, "дыра" в капитале РТБ - 4,4 миллиарда рублей.

Регулятор направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, в Генпрокуратуру, МВД и СК.

Лицензии у ОФК и РТБ были отозваны в апреле этого года. По данным ЦБ, проблемы в деятельности кредитных организаций возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели.

Читайте также:
Новости по теме
Центробанк
Центробанк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100