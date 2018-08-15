Италия на год ввела режим ЧС после обрушения моста в Генуе

В итальянской административной области Лигурия, где в городе Генуя 14 августа рухнул пролет автомобильного моста, на год ввели режим ЧС. На ликвидацию последствий выделено 5 млн евро. По последней информации, в результате ЧП погибли 37 человек, еще 16 пострадали.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении на двенадцать месяцев режима ЧС в административной области Лигурия после обрушения моста в городе Генуя. Об этом пишет ТАСС.

При этом на ликвидацию последствий выделено пять миллионов евро.

Ранее прокурор Генуи Франческо Коцци заявил, что трагедия стала следствием человеческого фактора. По последней информации, в результате ЧП погибли 37 человек, еще 16 пострадали.

Инцидент произошел днем 14 августа - обрушился пролет автомобильного моста. По нему в этот момент ехали более 30 автомобилей. Обломки упали на жилые дома и железнодорожные пути. В Генуе был объявлен двухдневный траур.