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Италия на год ввела режим ЧС после обрушения моста в Генуе

19:12
  • среда
  • 15 августа 2018

В итальянской административной области Лигурия, где в городе Генуя 14 августа рухнул пролет автомобильного моста, на год ввели режим ЧС. На ликвидацию последствий выделено 5 млн евро. По последней информации, в результате ЧП погибли 37 человек, еще 16 пострадали.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении на двенадцать месяцев режима ЧС в административной области Лигурия после обрушения моста в городе Генуя. Об этом пишет ТАСС.

При этом на ликвидацию последствий выделено пять миллионов евро.

Ранее прокурор Генуи Франческо Коцци заявил, что трагедия стала следствием человеческого фактора. По последней информации, в результате ЧП погибли 37 человек, еще 16 пострадали.

Инцидент произошел днем 14 августа - обрушился пролет автомобильного моста. По нему в этот момент ехали более 30 автомобилей. Обломки упали на жилые дома и железнодорожные пути. В Генуе был объявлен двухдневный траур. 

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