Путин пообещал встретить Си Цзиньпина во Владивостоке по-семейному

Владимир Путин отметил успешное развитие российско-китайского партнерства на встрече с членом политбюро ЦК Компартии Китая Яном Цзечи. В значительной степени, подчеркнул российский лидер, это происходит благодаря деятельности председателя КНР Си Цзиньпина.

Президент России Владимир Путин в среду встретился с членом политбюро ЦК Компартии Китая Яном Цзечи. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и ряд международных проблем, передает "Интерфакс".

В начале встречи Путин отметил, что отношения России и Китая развиваются по плану. В частности, сообщил глава государства, товарооборот между странами за первое полугодие 2018 года вырос на 50%.

"Это происходит - в значительной степени - благодаря активной позиции нашего надежного хорошего друга - председателя КНР Си Цзиньпина", - заявил он. Российский лидер передал председателю КНР наилучшие пожелания, напомнив, что ждет его с визитом в сентябре во Владивостоке.

"Мы со своей стороны помним, как тепло - в прямом смысле этого слова - и по-дружески вы нас принимали в Китае в июне, почти по-семейному. Постараемся председателю Си Цзиньпину ответить тем же самым", - сказал президент России.