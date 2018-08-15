Почти в 3 тыс. школ выявили необъективные результаты проверочных работ

Согласно данным Рособрнадзора, почти три тысячи российских школ необъективно провели Всероссийские проверочные работы 2018 года. Результаты там оказались заметно выше среднего по региону, а затем не подтвердились на ЕГЭ. ВПР проводились Рособрнадзором второй год подряд. В 2018-м в них приняли участие почти пять миллионов учащихся из более чем 40,5 тысячи школ.

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов сообщил, что почти в трех тысячах российских школ необъективно провели Всероссийские проверочные работы 2018 года. Его слова приводит ТАСС.

"Порядка 3 тыс. школ показали необъективный результат, из них 850, которые показали необъективный результат повторно. К таким школам у нас пристальное внимание", - отметил руководитель Рособрнадзора.

О необъективности ведомство судило по результатам заметно выше среднего по региону. Многие школы не являются лицеями или гимназиями с углубленным изучением определенных предметов, однако ученики там показывали хорошие результаты, которые затем не подтверждались высокими баллами на ЕГЭ.

Кроме того, внимание обращалось на средние проценты выполнения каждого задания учащимися. Так, эксперты заметили, что в ряде школ простые задания делали хуже, чем в среднем по региону, а сложные – лучше. Это может значить, что школьникам помогали.

ВПР проводились Рособрнадзором второй год подряд. Это итоговые контрольные работы по отдельным предметам. В апреле-мае 2018 года ВПР прошли в четвертом, пятом, шестом и одиннадцатом классах. В них приняли участие почти пять миллионов учащихся из более чем 40,5 тысячи школ.