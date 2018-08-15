"Это связано с добротой сердца": Путин оценил работу волонтеров

Волонтеры, взявшись за то или иное дело, часто справляются с ним лучше, чем государственные бюрократические структуры. Владимир Путин отметил это, выступая в среду перед участниками образовательного форума "Машук". В Пятигорске собрались члены молодежных объединений северо-кавказских регионов. Президент осмотрел выставку, которая рассказывает об их деятельности, пообщался с волонтерами и познакомился с детьми, спасшими своих сверстников в опасных ситуациях.

Ими движет не прагматический интерес, а помощь стране и своим гражданам. Первая смена форума "Машук" полностью посвящена добровольческому движению. Десятки проектов объединяет "Экотропа" - так называется маршрут по выставке. Экологии здесь вообще - особое внимание, отмечает "ТВ Центр".

Владимиру Путину рассказали о "Чистых играх" - это международные соревнования по сбору и сортировке мусора. Президент тут же вспомнил японцев, которые поразили всех на чемпионате мира по футболу, убрав за собой трибуны.

Путин: То есть японские болельщики и футболисты с вас пример берут?

Волонтер: Да, с Японией мы тоже работаем. В следующем году планируется проведение "Чистых игр" и там тоже.

Мусор не только собирают, но и перерабатывают - это уже проект из Ингушетии. Президенту подарили сделанный из пластиковых отходов планшет и попросили внедрить оборудование для утилизации мусора в школы. Для занятий по экологии.

"Это хорошее направление деятельности, очень важное, полезное, вопрос только в том, что это все должно быть с другими обязательными предметами, и это должны решать специалисты на уровне школ, на уровне республики, на уровне министерства. Я с министром поговорю", - пообещал Путин.

От экологии - к теме здоровья. Здесь объединяют компьютерные игры с лечебной физкультурой, чтобы процесс реабилитации детей был не таким скучным. Молодые хирурги из Ставрополя перед операцией создают цифровые и 3D-модели пораженных органов. А еще волонтеры активно борются с алкоголем. Кавказ - лидер в рейтинге трезвости.

"Чрезвычайно важная вещь, которой вы занимаетесь, кстати говоря, за последние годы в стране резко сократилось употребление алкоголя. Эта антиалкогольная кампания - которая проводится государством, и такими людьми, как вы, и которую фактически никто не замечает - дает очень хороший результат. Когда все идет изнутри, в спокойном режиме, это приносит наибольший результат", - оценил глава государства.

Среди проектов - изучение культуры предков, возрождение исторических ремесел и восстановление родовых башен Кавказа.

"В средневековой Алании существовала такая традиция - уважаемый гость мог оставить свой знак, свой символ, знак дружбы. Если это возможно, для наших ребят было бы большой честью, если бы вы поддержали эту традицию", - обратился волонтер.

"Объекты материальной культуры, конечно, если они нуждаются в реставрации, в поддержке, это нужно делать обязательно, а то, что делают молодые люди, это вообще прекрасно", - сказал президент.

Этот форум проводится уже восьмой год. За все время в нем приняли участие порядка 20 тысяч человек. И сегодня это не просто место встречи активной молодежи Северного Кавказа, а площадка для обсуждения самых перспективных проектов.

"Деятельность волонтера далека от получения прибыли. Все это связано с милосердием, это связано с добротой сердца, с позывами души. Человечество не знает более мощного мотора, чем человеческое сердце. И когда работа, деятельность таких людей, как вы, идет именно от сердца, она достигает максимального эффекта. Поэтому деятельность добровольцев, волонтеров она, к сожалению, для государства чаще всего эффективнее, чем деятельность бюрократических структур", - заключил Путин.

Для многих волонтерство - это возможность стать частью глобальных проектов. Алина Шейхо-Аллор родилась в Сирии, но пять лет назад из-за войны переехала в Россию и получила гражданство нашей страны. За добровольчество она получила премию "Студент года", а летом работала на чемпионате мира по футболу.

"У меня мама - русская, папа - сириец. От своего лица хотел бы поблагодарить Россию за возможность жить, учиться - здесь тепло, электричество, вода. Мы это так ценим. Этого нет там", - говорит Алина Шейхо-Аллор.

"Появляется уже", - замечает президент России.

"Слава Богу, созванивалась со своими родственниками, и мы очень рады, что появляется. Отдельное спасибо от всего сирийского народа вам и вашим героям, которые сейчас сохраняют мир в Сирии", - поблагодарила она.

Проект "Молодой гвардии" объединяет сразу несколько поколений - от ветеранов, которые защитили нашу Родину в Великую Отечественную войну, до современной молодежи. О подвигах детей даже сняли документальный фильм с символическим названием "Не время для героизма".

Один из героев картины, 12-летний Сармат, приехал на форум "Машук". Зимой он вытащил из льда своего друга. Но, рассказывая об этом президенту, засмущался.

Такие самоотверженные поступки должны стать примером для нынешнего и будущих поколений. По словам президента, в этом сила огромной и великой России.

Никита Васильев, "ТВ Центр".