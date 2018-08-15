В Москве стартовало обучение наблюдателей для работы на выборах мэра столицы

В Москве началось обучение общественных наблюдателей, которые будут работать на выборах мэра Москвы 9 сентября. До конца августа пройдет более 20 занятий, на которых волонтеров научат, как вести контроль за соблюдением процедуры голосования и подсчета бюллетеней, а также как фиксировать нарушения. Наблюдателям предстоит пройти краткий курс правоведения, в ходе которого они познакомятся с нормами избирательного законодательства.

Общественные наблюдатели - новшество этих выборов мэра Москвы - хорошо себя зарекомендовали во время прошедшей президентской избирательной кампании. Они будут работать на каждом участке. Обучение пройдут четыре тысячи человек. Курс лекций и мастер-классов стартовал в среду, передает "ТВ Центр".

"Чуть больше половины от этих четырех тысяч наблюдателей - это те, кто уже работал от нас на президентских выборах в Москве", - сказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов.

На каждом участке установят видеокамеры, а кандидаты смогут направить своих наблюдателей. У претендентов на пост мэра сейчас много работы. В штабе самовыдвиженца Сергея Собянина в среду обсуждали проблемы благоустройства.

Широкие тротуары, уютные парки и скверы, зелень - современный облик столицы, к которому москвичи уже привыкли. Все чаще они не просто спешат из дома, на работу или по делам, а прогуливаются. Количество пешеходов на городских улицах за последние годы выросло в четыре раза. И это лишь один из результатов масштабной программы благоустройства.

Проект "Моя улица" знаком каждому москвичу. В среду кандидат Сергей Собянин вспоминал, как все начиналось: с какой волной критики ему пришлось столкнуться, как призывал горожан немного потерпеть временные неудобства.

"Когда я несколько лет тому назад шел по Никольской, то на меня смотрели со страхом владельцы кафе и ресторанов. Вот, Собянин пришел, сейчас наворотят такого, никакой жизни не будет. Весь наш бизнес порушится. В то время улица была темненькая, грязненькая, вся заставлена машинами. Я представляю, как бы на этой улице выглядели фанаты во время чемпионата мира по футболу", - заявил кандидат на пост мэра Москвы, самовыдвиженец Сергей Собянин.

И это даже не про эстетику - экономику! Отремонтированные улицы приносят городу прибыль. Турпоток растет, иностранцы едут на знаменитые московские фестивали. По уровню комфорта Москва теперь опережает многие мировые столицы, но это - пока лишь в центре.

"Следующим этапом городского развития должна стать периферия. И все внимание должно быть на именно растущие новые зоны и, конечно, пространство между третьим кольцом и МКАД", - отметил архитектор Юрий Григорян.

"От 40% до 60% населения никогда не уезжают из дальних районов в центр. Там у них вся жизнь проходит. Соответственно мы можем еще задержать какое-то количество людей там, чтобы уровень активности, в том числе и рабочей и социальной, был там. И во всех странах это делается, например, новая филармония в Париже открыта именно в периферии, а не в центре", - пояснил основатель и руководитель архитектурного бюро Олег Шапиро.

Благоустройство - один из важных пунктов программы "Мой район" - с ней кандидат-самовыдвиженец Сергей Собянин идёт на выборы. Ключевой принцип - равный комфорт. В Братееве, например, уже появился уникальный каскадный парк. И такие общественные пространства должны создавать в каждом столичном районе.

"Когда мне говорят: "Когда вы прекратите заниматься благоустройством?" Да никогда! Это одна из важнейших городских функций, которой надо заниматься постоянно, а если ты не занимаешься постоянно, тогда когда-нибудь придется заниматься аврально. Когда ты делаешь аврально получается не совсем то и не совсем хорошо. Этим как раз и нужно заниматься планомерно. Почему мы так активно занимались, можно даже сказать аврально местами, потому что мы отстали на десятилетия, городом в этом смысле не занимались", - сказал Собянин.

В команде самовыдвиженца Сергея Собянина – шесть тысяч волонтёров. Они работают на городских улицах и в штабе. В среду кандидат наградил самых активных. Отметив, что они приносят пользу горожанам, принимая их пожелания и наказы.

Кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов в среду побывал на стройке на Страстном бульваре. Рядом - памятник архитектуры, Дом почетной гражданки Елагиной конца XIX века. По мнению Свиридова, соседство с новостройкой недопустимо.

"Это однозначный пример классической точечной застройки, которая абсолютно неприемлема в центральной части города. Это уродует лицо нашей исторической столицы и уродует памятник и вид на его. Этот памятник нуждается в регенерации и реставрации. То есть в полном восстановлении его в историческом виде", - сообщил кандидат на пост мэра Москвы от партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов.

Михаил Дегтярев, на выборы он идет от ЛДПР, сегодня вместе с однопартийцами в Волоколамском районе Подмосковья. Вспоминали события Великой Отечественной войны. Именно здесь, на подступах к столице, напор фашистов был сломлен. Сотни тысяч москвичей в это время трудились в тылу. Многие столичные предприятия тех лет работают до сих пор. Важно сохранить и приумножить это промышленное наследие, считает Михаил Дегтярёв.

"Современные инженеры, подготовленные, сегодня выпускаются московскими вузами, идут на производства и изобретают самые лучшие образцы техники, программного обеспечения, фармакологии и других отраслей промышленности", - заявил кандидат на пост мэра Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярёв.

Выборы мэра пройдут 9 сентября в единый день голосования. Москвичи впервые в истории смогут проголосовать на так называемых "дачных" избирательных участках. Их откроют в соседних регионах - в Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях. Документы о голосовании по месту нахождения уже оформили около 45 тысяч человек. Большая часть из них намерена сделать свой выбор именно за пределами столицы.

Матвей Шестаков, Михаил Фёдоров, Дмитрий Шаракин, "ТВ Центр", Москва.