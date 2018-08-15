В Минобороны опровергли сообщение британских ВВС о перехвате Су-24

Минобороны России опровергло перехват шести российских Су-24 над Черным морем. Ранее об этом сообщили британские ВВС.

В Минобороны России опровергли сообщение британских ВВС о перехвате шести российских Су-24 в небе над акваторией Черного моря, передает ТАСС.

По данным ведомства, 13 августа четыре самолета морской авиации Черноморского флота - среди которых не было ни одного бомбардировщика Су-24 - выполняли плановые учебные полеты. После выполнения задания на удалении более 30 километров они обнаружили военный самолет одной из стран НАТО.

"Данный самолет не совершал никаких маневров, не отклонялся от маршрута и не приближался к российским самолетам, следовавшим обратным курсом на аэродром базирования", - добавили в министерстве.

Ранее в среду королевские ВВС сообщили о перехвате шести российских самолетов вблизи границ НАТО. По их данным, при приближении британских истребителей Су-24 якобы повернули в сторону Крымского полуострова.