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Глава МИД Латвии: Россия становится все более напористой и агрессивной

20:52
  • среда
  • 15 августа 2018

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Россия становится все более "напористой и агрессивной". Глава МИД подчеркнул, что "касается это не только Украины, Молдовы или Грузии".

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что внешняя политика России стала в последние  несколько лет "более напористой и агрессивной". Его слова приводит ТАСС.

"Я думаю, что в последние годы мы видели, что Россия становится все более напористой и более агрессивной. И это касается не только Украины, Молдовы или Грузии", - сказал Ринкевичс.

Он также добавил, что Москва "вмешивается" в дела других стран, так что странам Балтии необходимо "быть подготовленными".

20 июня представители МИД России вручили руководителю латвийской дипломатической миссии в Москве список его соотечественников, которым запрещен въезд в Россию. Присутствующие в "стоп-листе", по заявлению МИД, занимают "открыто русофобские позиции" и выступают за "сохранение практики дискриминации русскоязычного меньшинства".

30 июля депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил, что Россию следует разделить на несколько частей. Тогда, по мнению парламентария, в Европе установится мир на многие годы.

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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс
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