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В несогласованной акции в центре Москвы приняли участие 200 человек

21:20
  • среда
  • 15 августа 2018

В центре Москвы завершилось несогласованное с властями публичное мероприятие. Как сообщили в МВД по столице, в акции "Марш матерей" приняли участие порядка 200 человек.

Акция в защиту фигуранток дела "Нового величия" Анны Павликовой и Марии Дубовик в центре Москвы завершилась.

Как сообщается на сайте МВД по столице, в несогласованном с властями публичном мероприятии - "Марше матерей" - приняли участие порядка 200 человек.

Ранее в среду следствие попросило суд отпустить Павликову и Дубовик из СИЗО. В СК позже пояснили, что это связано с завершением основных следственных действий.

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Участники акции в поддержку фигуранток дела "Нового величия" у здания Верховного суда в Москве
Участники акции в поддержку фигуранток дела "Нового величия" у здания Верховного суда в Москве
Участники акции в поддержку фигуранток дела "Нового величия" у здания Верховного суда в Москве
Участники акции в поддержку фигуранток дела "Нового величия" у здания Верховного суда в Москве
Девушка на акции в поддержку фигуранток дела "Нового величия" в Москве
Девушка на акции в поддержку фигуранток дела "Нового величия" в Москве
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