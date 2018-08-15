В несогласованной акции в центре Москвы приняли участие 200 человек

В центре Москвы завершилось несогласованное с властями публичное мероприятие. Как сообщили в МВД по столице, в акции "Марш матерей" приняли участие порядка 200 человек.

Акция в защиту фигуранток дела "Нового величия" Анны Павликовой и Марии Дубовик в центре Москвы завершилась.

Как сообщается на сайте МВД по столице, в несогласованном с властями публичном мероприятии - "Марше матерей" - приняли участие порядка 200 человек.

Ранее в среду следствие попросило суд отпустить Павликову и Дубовик из СИЗО. В СК позже пояснили, что это связано с завершением основных следственных действий.