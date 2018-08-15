Бэнкси удивился выставке своих работ в Москве, организаторы объяснили ситуацию

В московском ЦДХ со 2 июня по 2 сентября проходит выставка знаменитого британского художника-граффитиста Бэнкси. Сам автор написал в сети, что не имеет к ней никакого отношения. В ответ на это организаторы уточнили, что показывают авторизованные принты, ранее купленные коллекционерами.

Британский художник-граффитист Бэнкси написал у себя в Instagram, что понятия не имел о проходящей в Москве персональной выставке его работ, в ответ на это организаторы заявили, что художник действительно не имеет прямой связи с мероприятием. Об этом пишет ТАСС.

"Вообще это не имеет ко мне никакого отношения. Я не беру с людей деньги, чтобы они смогли увидеть мои работы", - написал Бэнкси.

Организаторы же отметили, что изначально не скрывали истинного положения вещей.

"Он продает свои авторизованные принты коллекционерам, не запрещая их выставлять в галереях. У нас представлены именно эти авторизованные работы", - говорится в ответе организаторов.

Выставка проходит в Центральном доме художника со 2 июня по 2 сентября. Там представлены около 100 экспонатов, среди которых значатся как уличные объекты, фотографии и принты, так и существующие в единственном экземпляре оригинальные работы.

При этом еще на открытии продюсер Александр Начкебия подчеркнул, что с самим художником организаторы связываться не пытались, так как "Бэнкси никогда не говорит ничего хорошего о тех, кто за деньги показывают его искусство".