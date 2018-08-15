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При обрушении породы на шахте в Свердловской области погиб человек

22:08
  • среда
  • 15 августа 2018

На шахте "Северопесчанская" в Свердловской области произошел отвал железной руды на глубине 250 метров. Один человек погиб, еще один пострадал.

В прокуратуре сообщили о ЧП на шахте "Северопесчанская" в Свердловской области, передает ТАСС.

"Один человек погиб, один пострадал. По предварительным данным, произошел отвал железной руды на глубине 250 метров", - рассказали в ведомстве, добавив, что степень тяжести состояния пострадавшего сейчас оценивают медики.

Вместе с тем "Интерфакс" со ссылкой на источник пишет, что ЧП, причиной которого могло стать нарушение правил безопасности, уже ликвидировано и шахта продолжает работу. Всего в забое находился 131 человек.

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