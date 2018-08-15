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МИД Турции заявил о договоренности с Россией о частичной отмене виз

22:46
  • среда
  • 15 августа 2018

Россия и Турция достигли договоренностей об отмене виз для предпринимателей и держателей официальных паспортов, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он добавил, что после 25 августа рабочие группы двух стран обсудят возможность соглашения о безвизовом режиме.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о достигнутой договоренности с Россией о частичной отмене визового режима между странами. Его слова приводит ТАСС.

"Мы в принципе достигли договоренностей с Россией об отмене виз для предпринимателей и держателей официальных паспортов", - сказал министр на совещании в Анкаре.

Чавушоглу добавил, что рабочие группы двух государств после 25 августа обсудят возможность соглашения о безвизовом режиме.

Отмечается, что к официальным паспортам относятся, в частности, паспорта дипломатов и высших чиновников.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров поблагодарил Анкару за отказ присоединиться к антироссийским санкциям и подчеркнул, что ограничения, угрозы и шантаж не могут быть основой конструктивного диалога.

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