МИД Турции заявил о договоренности с Россией о частичной отмене виз

Россия и Турция достигли договоренностей об отмене виз для предпринимателей и держателей официальных паспортов, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он добавил, что после 25 августа рабочие группы двух стран обсудят возможность соглашения о безвизовом режиме.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о достигнутой договоренности с Россией о частичной отмене визового режима между странами. Его слова приводит ТАСС.
"Мы в принципе достигли договоренностей с Россией об отмене виз для предпринимателей и держателей официальных паспортов", - сказал министр на совещании в Анкаре.
Чавушоглу добавил, что рабочие группы двух государств после 25 августа обсудят возможность соглашения о безвизовом режиме.
Отмечается, что к официальным паспортам относятся, в частности, паспорта дипломатов и высших чиновников.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров поблагодарил Анкару за отказ присоединиться к антироссийским санкциям и подчеркнул, что ограничения, угрозы и шантаж не могут быть основой конструктивного диалога.
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