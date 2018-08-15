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В Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков

23:06
  • среда
  • 15 августа 2018

Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве в среду вечером. По данным синоптиков, дожди ожидаются и в четверг. Также с четверга в Москве прогнозируется спад температуры до 22-24 градусов.

Вечером в среду на Москву обрушился сильный ливень с грозой и градом. Скорость ветра местами превышала 20 метров в секунду.

Как сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, в результате непогоды в столице выпала пятая часть месячной нормы осадков. "Вечером 15 августа в районе метеостанции ВДНХ выпало 14 миллиметров осадков", - сказала она, пояснив, что месячная норма осадков для августа - 77 миллиметров.

Сильный дождь ранее затруднил движение на городских автомагистралях, повсеместно образовались большие пробки. А вот в столичных аэропортах сообщили, что на их работе гроза и град не сказались.

Вечером дождь ослабел, небо прояснилось - и в лучах заходящего солнца окрасилось в розово-лиловые тона. Многие москвичи любовались красивым зрелищем, обмениваясь снимками в интернете.

 

 

Небо ��������

Публикация от Diana Suveylem (@diana_suveylem)

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