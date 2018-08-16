Трамп снял ограничения на применение кибероружия

Президент США Дональд Трамп отменил директиву своего предшественника Барака Обамы о применении кибероружия против противников США. В новом приказе "снимаются ограничения" на его использование.

Президент США Дональд Трамп подписал приказ, упрощающий использование кибероружия, сообщает "Интерфакс".

Во время президентства Барака Обамы была подписала директива 20, которая включала в себя ряд условий и обязательств для использования Вашингтоном кибероружия.

В новом указе Трампа "снимаются эти ограничения". Подробности документа не раскрываются.

По информации одного из источников, новый приказ может способствовать проведению военных операций, предотвращению иностранного вмешательства в американские выборы.