В США назвали причины невозможности завоевания России

Специализирующийся на военной тематике американский ресурс We are the Mighty отметил, что Россия, США, Китай, Индия и Афганистан являются странами, завоевать которые невозможно. Об этом сообщает РИА Новости. Портал отмечает, что захватить Россию могут помешать суровые климатические условия, а также огромная территория и армия. Кроме того, в дело могут вмешаться особенности национального самосознания. "Русские скорее уничтожат свою страну, чем оставят ее какому-либо захватчику", — отмечает We are the Mighty. При этом издание подчеркивает, что захватчикам придется сражаться с "каждым русским в 11 часовых поясах". Что касается Соединенных Штатов, то их не получится завоевать не только из-за мощных Вооруженных сил, большой территории и высокой численности населения, но и из-за разрешения гражданам иметь собственное оружие. Китай невозможно захватить по причине 1,3-миллиардного населения страны. Также дополнительными факторами считаются большая площадь государства, заболевания, обусловленные перенаселенностью и развитая экономика, копирующая технологические достижения других стран, следствием которой могут оказаться мощные ВС. Невозможность завоевать Индию объясняется климатическими и географическими особенностями, а также "военно-морской стратегией", предполагающей наполнение прибрежных морских вод субмаринами, препятствующими вражеским кораблям. Афганистан же невозможно захватить из-за сложного географического рельефа и необходимостью подчинения многонационального населения.