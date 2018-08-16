ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США назвали причины невозможности завоевания России

08:32
  • четверг
  • 16 августа 2018

Американский ресурс We are the Mighty, который специализируется на военной тематике, назвал пять стран, которые, по мнению специалистов, невозможно завоевать. В этот список попала Россия. Также там оказались США, Китай, Индия и Афганистан.

Специализирующийся на военной тематике американский ресурс We are the Mighty отметил, что Россия, США, Китай, Индия и Афганистан являются странами, завоевать которые невозможно. Об этом сообщает РИА Новости.

Портал отмечает, что захватить Россию могут помешать суровые климатические условия, а также огромная территория и армия. Кроме того, в дело могут вмешаться особенности национального самосознания.

"Русские скорее уничтожат свою страну, чем оставят ее какому-либо захватчику", — отмечает We are the Mighty.

При этом издание подчеркивает, что захватчикам придется сражаться с "каждым русским в 11 часовых поясах".

Что касается Соединенных Штатов, то их не получится завоевать не только из-за мощных Вооруженных сил, большой территории и высокой численности населения, но и из-за разрешения гражданам иметь собственное оружие.

Китай невозможно захватить по причине 1,3-миллиардного населения страны. Также дополнительными факторами считаются большая площадь государства, заболевания, обусловленные перенаселенностью и развитая экономика, копирующая технологические достижения других стран, следствием которой могут оказаться мощные ВС.

Невозможность завоевать Индию объясняется климатическими и географическими особенностями, а также "военно-морской стратегией", предполагающей наполнение прибрежных морских вод субмаринами, препятствующими вражеским кораблям.

Афганистан же невозможно захватить из-за сложного географического рельефа и необходимостью подчинения многонационального населения.

Главное сегодня
Флаги России и США
Флаги России и США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100