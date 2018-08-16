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В четверг в Москве ожидается теплая погода и кратковременный дождь

08:33
  • четверг
  • 16 августа 2018

В четверг в столице ожидается теплая погода. Температура воздуха составит до 25 градусов. Местами возможен кратковременный дождь.

В Москве в четверг ожидается теплая погода с кратковременным дождем. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на портал "Метеоновости". 

Температура воздуха в столице составит 22-24 градуса тепла, в области - до 25 градусов. Ветер северо-западный, его скорость составит 5-10 метров в секунду. 

"Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня его значение достигнет 749 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормального. Относительная влажность воздуха около 60%", - сообщили синоптики.

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