В четверг в Москве ожидается теплая погода и кратковременный дождь

В четверг в столице ожидается теплая погода. Температура воздуха составит до 25 градусов. Местами возможен кратковременный дождь.

В Москве в четверг ожидается теплая погода с кратковременным дождем. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на портал "Метеоновости".

Температура воздуха в столице составит 22-24 градуса тепла, в области - до 25 градусов. Ветер северо-западный, его скорость составит 5-10 метров в секунду.

"Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня его значение достигнет 749 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормального. Относительная влажность воздуха около 60%", - сообщили синоптики.