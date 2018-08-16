Проверкой ЕГЭ начнут заниматься "чужие" регионы

Экзаменационные работы школьников, сдавших ЕГЭ, будут направляться для оценки в другой регион. Эксперты отмечают, что это необходимо для исключения субъективного фактора, так как, каждому региону выгодно показать свои наилучшие результаты.

Экзаменационные работы школьников, которые сдали ЕГЭ, могут быть направлены в другой регион для оценки. Об этом пишет газета "Известия".

В Рособрнадзоре отметили, что объемы работ ЕГЭ, которые уходят на перекрестную проверку, постепенно наращиваются. Тем не менее, требуется анализ целесообразности и возможных рисков полного перехода на новую систему.

Ранее в России также практиковались перекрестные проверки, но только в отдельных случаях. По мнению экспертов, это необходимо для исключения субъективного фактора. Дело в том, что регионам выгодно показать наилучшие результаты.

Как отметила директор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина, перекрестная проверка может увеличить сроки получения результатов ЕГЭ, так как "в идеале нужно отдавать работы из одного региона не в соседний, а в далеко от него расположенный".