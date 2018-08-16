ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Проверкой ЕГЭ начнут заниматься "чужие" регионы

08:58
  • четверг
  • 16 августа 2018

Экзаменационные работы школьников, сдавших ЕГЭ, будут направляться для оценки в другой регион. Эксперты отмечают, что это необходимо для исключения субъективного фактора, так как, каждому региону выгодно показать свои наилучшие результаты.

Экзаменационные работы школьников, которые сдали ЕГЭ, могут быть направлены в другой регион для оценки. Об этом пишет газета "Известия".

В Рособрнадзоре отметили, что объемы работ ЕГЭ, которые уходят на перекрестную проверку, постепенно наращиваются. Тем не менее, требуется анализ целесообразности и возможных рисков полного перехода на новую систему.

Ранее в России также практиковались перекрестные проверки, но только в отдельных случаях. По мнению экспертов, это необходимо для исключения субъективного фактора. Дело в том, что регионам выгодно показать наилучшие результаты.

Как отметила директор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина, перекрестная проверка может увеличить сроки получения результатов ЕГЭ, так как "в идеале нужно отдавать работы из одного региона не в соседний, а в далеко от него расположенный".

Главное сегодня
Сдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100