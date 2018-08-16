Адвокат Бутиной рассказал о ее оправдательном приговоре

В ближайшее время американские власти должны предоставить задержанной в Штатах россиянке Марии Бутиной доказательства ее вины. По словам адвоката гражданки России Роберта Дрисколла, ее наверняка ждет оправдательный приговор.

Адвокат арестованной в США по подозрению в шпионаже гражданки России Марии Бутиной Роберт Дрисколл заявил, что в ближайшее время власти должны предоставить доказательства ее вины. Об этом пишет газета "Известия".

По его словам, следующее распорядительное заседание запланировано на 10 сентября.

"Самого суда придется ждать много месяцев, однако вскоре мы планируем подать несколько ходатайств", - отметил Дрисколл.

По словам адвоката, в США Бутина "считается невиновной и не обязана доказывать свою невиновность без предоставленных доказательств".

"Я ожидаю, что ее оправдают, поскольку она не совершила ничего противоправного или незаконного", — подчеркнул Дрисколл.