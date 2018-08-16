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В Ростовской области фура снесла стоявшие на обочине машины

08:58
  • четверг
  • 16 августа 2018

В Ростовской области восемь человек, в том числе трое детей, пострадали от наезда грузовика в два припаркованных вдоль обочины легковых автомобиля.

Тройное ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей произошло в Ростовской области, сообщает ТАСС.

На автодороге М-4 "Дон" водитель грузовика "Скания" допустил наезд на остановившиеся на обочине машины Audi Q5 и Audi Q7.

В результате инцидента пострадали восемь человек, в том числе трое детей. По данным врачей, госпитализированы семь человек. Двое детей находятся в реанимации, состояние остальных – средней тяжести.  

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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