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Жители Владивостока добираются домой по колено в воде

09:06
  • четверг
  • 16 августа 2018

В Норильске ликвидируют последствия урагана, который бушевал в городе накануне.

Шквалистый ветер повредил крыши зданий, рассказал "ТВ Центр". В некоторых квартирах выбиты стёкла. Перевёрнуты металлические конструкции, повалены деревья. Людей, оказавшихся в пик непогоды на улице, буквально сбивало с ног.

В Приморье сильные дожди осложнили обстановку на дорогах. Вторые сутки перекрыто движение на участке трассы Артем - Находка. Сейчас там откачивают воду, делают насыпи. В районе Уссурийска нарушено сообщение с двумя селами. Синоптики предупредили: в ближайшие сутки на юге края уровень воды в реках будет расти. А на улицах Владивостока ливневки не справляются с потоками. Залиты дворы, жители добираются домой по колено в воде. 

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Последствия сильного ливня
Последствия сильного ливня
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