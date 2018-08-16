Жители Владивостока добираются домой по колено в воде

В Норильске ликвидируют последствия урагана, который бушевал в городе накануне.

Шквалистый ветер повредил крыши зданий, рассказал "ТВ Центр". В некоторых квартирах выбиты стёкла. Перевёрнуты металлические конструкции, повалены деревья. Людей, оказавшихся в пик непогоды на улице, буквально сбивало с ног.

В Приморье сильные дожди осложнили обстановку на дорогах. Вторые сутки перекрыто движение на участке трассы Артем - Находка. Сейчас там откачивают воду, делают насыпи. В районе Уссурийска нарушено сообщение с двумя селами. Синоптики предупредили: в ближайшие сутки на юге края уровень воды в реках будет расти. А на улицах Владивостока ливневки не справляются с потоками. Залиты дворы, жители добираются домой по колено в воде.