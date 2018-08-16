ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Хакеры рассказали о подготовке Киевом теракта в Донбассе

09:13
  • четверг
  • 16 августа 2018

Вооруженные силы Украины готовят теракт в Донбассе с применением радиоактивных отходов, сообщила хакерская группировка "Киберберкут".

По данным "Киберберкута", диверсанты планируют заразить воду в канале "Северский Донец – Донбасс", и обвинить во всем руководство ДНР. Как утверждается, заниматься этим будет группа, которая с 2017 года проходит подготовку на базе тренировочного центра в Бердичеве, рассказал "ТВ Центр". Обучение ведут 14 американских инструкторов.

Для проведения диверсии группа получила контейнер с радиоактивными веществами с закрытого могильника в Житомирской области. В качестве доказательств "Киберберкут" опубликовал акт передачи опасных материалов в распоряжение командующего Сил специальных операций.

Новости по теме
Логотип хакерской организации "КиберБеркут"
Логотип хакерской организации "КиберБеркут"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100