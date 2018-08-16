Хакеры рассказали о подготовке Киевом теракта в Донбассе

Вооруженные силы Украины готовят теракт в Донбассе с применением радиоактивных отходов, сообщила хакерская группировка "Киберберкут".

По данным "Киберберкута", диверсанты планируют заразить воду в канале "Северский Донец – Донбасс", и обвинить во всем руководство ДНР. Как утверждается, заниматься этим будет группа, которая с 2017 года проходит подготовку на базе тренировочного центра в Бердичеве, рассказал "ТВ Центр". Обучение ведут 14 американских инструкторов.

Для проведения диверсии группа получила контейнер с радиоактивными веществами с закрытого могильника в Житомирской области. В качестве доказательств "Киберберкут" опубликовал акт передачи опасных материалов в распоряжение командующего Сил специальных операций.