Журналистам показали восстановление сирийских городов

В сирийском Хомсе уже в этом году планируют начать реставрацию исторического центра. Там находится церковь, построенная в 51-м году от рождества Христова, а также главная мечеть аль-Кабир. Какими темпами возрождаются сирийские города, смогли увидеть иностранные журналисты. Причем маршрут был составлен с учетом пожелания самих сотрудников СМИ.

Жаркий день в промышленной зоне на окраине Дамаска для иностранных журналистов начался с посещения хладокомбината, рассказал "ТВ Центр". Современное производство, сотни рабочих мест –верный признак наступившей мирной жизни. Гости продегустировали продукцию.

Без преувеличения, стратегическое производство – на заводе электротрансформаторов собирают по несколько десятков агрегатов в день. Но склад при этом пуст. Техника сразу же отправляется туда, где будет установлена. Две трети персонала на заводе – беженцы из тех регионов, для которых и выполняется государственный заказ. Журналисты зафиксировали информацию. Коллега из Китая заметил на оборудовании такое знакомое Made in China. Поддержал.

"Китайской страны — я знаю, это интересно. Как эта позиция с Россией, с Иран. Все вместе — пожалуйста. После войны Сирии нужна мирная жизнь, новое строительство, новый город новые деревни", - сказал шеф-корреспондент московского бюро ТК Феникс Лу Ю Ван.

Санкции, которые буквально душат сирийскую экономику, усложняют процесс послевоенного восстановления. Импорт здесь – настоящий дефицит. Речь не только о промышленности, рассказал владелец фруктовых плантаций.

"Из-за санкций мы продаём свою продукцию только на внутреннем рынке. Экспорт закрыт. Цены держим низкие — у людей после войны нет денег. Конечно, прибыль по сравнению с довоенным временем сильно упала", - отметил Ахмед Али Аттавиль.

Картофель и бобовые. Поля репортеры объезжали уже в провинции Хама. В автобусе созрело общее мнение – хорошо бы видеть эти плоды в Европе. Но это вопрос дипломатии. Пока же для стран ЕС Сирии просто не существует.

"Вижу улучшения в стране. Такой масштаб разрушений, экологической катастрофы – не под силу одним сирийцам поднять страну. Поэтому, конечно, нужна помощь международных организаций", - отметил корреспондент чешской интернет-газеты "Тискали" Иржи Юст.

Чешского журналиста поддержал коллега из Греции. Эта страна уже потеряла для экспорта российский рынок. Афанасий уверен – больше проблем в связи с этим греки доставили себе, нежели России.

"Я думаю, что вы абсолютно без проблем сможете заменить европейские фрукты, которые уже не импортируете, например, сирийскими. Они очень вкусные. Первый с момента освобождения этих земель урожай, не исключено, что скоро он окажется на вашем столе", - сказал корреспондент греческого ТК "Мега" Афанасий Авгеринуш.

Иностранных гостей встретили уже в Хомсе. Здесь тоже началась настоящая мирная жизнь. Шумит колоритный восточный базар. Фотографы едва успевают менять ракурс. Позади почти 500 километров. Этот маршрут был составлен с учётом пожеланий самих журналистов. Хотя ещё совсем недавно он был бы неосуществим – все ключевые автомагистрали в Сирии контролировали боевики. Теперь дороги открыты, о чем репортеры уже сделали записи в своих путевых дневниках.

Павел Прокопенко, Алексанадр Козликин, "ТВ Центр", Сирия