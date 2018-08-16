Российские космонавты сделали панорамные снимки Земли из открытого космоса

Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев завершили выход за пределы Международной космической станции. Как сообщили в Роскосмосе, они успешно выполнили основные поставленные перед ними задачи.

Российские космонавты запустили четыре наноспутника, забрали образцы микроорганизмов, выполнили монтаж оборудования по эксперименту "Икарус", рассказал "ТВ Центр". Впрочем, как сообщили информагенства, сложности все-таки были. Прокладка кабелей заняла больше времени, чем планировалось, поэтому выход в открытый космос продлился дольше – вместо 6 часов, 7 часов 46 минут. Кроме того, в завершении работ космонавты провели панорамную видеосъемку космического пространства и поверхности Земли. Для Артьемьева этот выход стал третьим, для Прокопьева – первым.