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Собянин опроверг миф о том, что Москву кормят регионы

09:29
  • четверг
  • 16 августа 2018

В Москве нет незаслуженных денег, а каждый десятый россиянин получает пенсию за счет отчислений москвичей в пенсионные фонды и фонд обязательного медицинского страхования.

Каждый десятый россиянин получает пенсию, обслуживается в поликлиниках и больницах именно за счет москвичей, об этом кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью журналисту Дмитрию Кисилеву, размещенном на его странице во "Вконтакте".

"Незаслуженных денег в Москве, я считаю, нет. Более того, есть предубеждение, что Москву кормят другие регионы. На самом деле все с точностью до наоборот: каждый десятый россиянин получает пенсию за счет москвичей, которые перечисляют в пенсионные фонды, каждый десятый россиянин обслуживается в поликлиниках и больницах за счет москвичей, которые перечисляют деньги в фонд обязательного медицинского страхования", — сказал Собянин.

Градоначальник объяснил, что в крупных городах производительность труда значительно выше, чем в небольших населенных пунктах. Кроме того, Москва делает все возможное, чтобы мотивировать россиян переезжать в столицу, а москвичей не покидать город.

"Когда говорят, что мы вбираем в себя лучшие кадры со всей России, я всегда говорю: мы на переднем фронте, если нас не будет, то эти люди улетят за границу, это гораздо большая проблема", - рассказал Собянин.

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