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В российскую эскадру у берегов Сирии войдет новый корабль с ракетами "Калибр"

09:50
  • четверг
  • 16 августа 2018

Еще один корабль, оснащенный ракетами "Калибр" войдет в состав группировки ВМФ России в Средиземном море у берегов Сирии. Это малый ракетный корабль Черноморского флота "Вышний Волочек".

В состав группировки ВМФ России в Средиземном море направлен новейший малый ракетный корабль Черноморского флота "Вышний Волочек". Он, в частности, оснащен крылатыми ракетами "Калибр", передает "Интерфакс".

Уже к вечеру 16 августа корабль должен войти в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне.

"Вышний Волочек" совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море. Экипаж уже начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.

Малый ракетный корабль "Вышний Волочёк" был принят в состав Черноморского флота 1 июня 2018 года.

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