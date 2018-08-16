В Сети появились фотографии избитых отцом сестер Хачатурян

Мать трех сестер Хачатурян, которые в конце июля убили своего отца, показала фотографии девушек, на которых запечатлены побои, нанесенные главой семейства.

Аурелия Дундук, мать трех сестер Хачатурян, показала фотографии девушек, на которых видны следы побоев, нанесенных отцом, передает "Комсомольская правда".

Выяснилось, что сестры Хачатурян снимали на свои смартфоны побои, нанесенные отцом.

Часть этих фотографий имеются в распоряжении «КП»: https://t.co/vgdYeANbSV pic.twitter.com/qGpjdWDHFZ — Комсомольская правда (@kpru) 15 августа 2018 г.

"Следователь тогда был еще другой, разрешал нам сидеть рядом друг с другом. Тогда я впервые и узнала о том, что происходило дома. Про побои и насилие. Девочки даже успели переслать мне часть фото, сделанных несколько месяцев назад. У них в телефонах много таких фотографий. Сейчас их смартфоны изъяты следствием. Так что все это полицейские увидят", - рассказала женщина.

Убийство произошло 27 июля. В подъезде жилого дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. По данным следствия, мужчину убили три его дочери - 17, 18 и 19 лет.

В ходе допроса девушки признали вину и заявили, что отец долгое время их истязал. По словам соседей, погибший производил впечатление психически неуравновешенного агрессивного человека.

2 августа Останкинский суд Москвы арестовал всех трех сестер. Им предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.