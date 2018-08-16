ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сын Ван Дамма признал вину за нападение на соседа по комнате с ножом

10:18
  • четверг
  • 16 августа 2018

Младший сын актера Жан-Клода Ван Дамма Николас Ван Варенберг признал свою вину в нападении с ножом на сожителя. Инцидент произошел в 2017 году в квартире на окраине города Финикс.

Николас Ван Варенберг, который является младшим сыном актера Жан-Клода Ван Дамма, признал свою вину в нападении с ножом на сожителя. Об этом пишет "Газета.Ru".

Ван Варенберга арестовали в сентябре 2017 года в связи с подозрением в применении холодного оружия, незаконном лишении свободы и владении марихуаной и наркотиками.

Инцидент произошел в квартире на окраине города Финикс. В полиции выяснили, что Ван Варенберга вывело из себя то, что его сосед по комнате открыл дверь. После этого он схватил нож и попытался помешать ему покинуть помещение.

За это сын актера может получить условный срок.

Главное сегодня
Жан-Клод Ван Дамм
Жан-Клод Ван Дамм
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100