Сын Ван Дамма признал вину за нападение на соседа по комнате с ножом

Младший сын актера Жан-Клода Ван Дамма Николас Ван Варенберг признал свою вину в нападении с ножом на сожителя. Инцидент произошел в 2017 году в квартире на окраине города Финикс.

Николас Ван Варенберг, который является младшим сыном актера Жан-Клода Ван Дамма, признал свою вину в нападении с ножом на сожителя. Об этом пишет "Газета.Ru".

Ван Варенберга арестовали в сентябре 2017 года в связи с подозрением в применении холодного оружия, незаконном лишении свободы и владении марихуаной и наркотиками.

Инцидент произошел в квартире на окраине города Финикс. В полиции выяснили, что Ван Варенберга вывело из себя то, что его сосед по комнате открыл дверь. После этого он схватил нож и попытался помешать ему покинуть помещение.

За это сын актера может получить условный срок.