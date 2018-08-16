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Терминал аэропорта Будапешта закрыли из-за контейнера с российским иридием

10:30
  • четверг
  • 16 августа 2018

В аэропорту Будапешта произошел перегрев контейнера с радиоактивным иридием-192. Из-за этого на три часа закрыли один из терминалов. Вещество было отправлено из России самолетом авиакомпании Turkish Airlines, который прибыл в Будапешт через Стамбул.

Терминал 2B международного аэропорта имени Ференца Листа в Будапеште закрыли на три часа из-аз перегрева контейнера с радиоактивным веществом иридий-192, передает РИА Новости.

Известно, что одна из венгерских компаний заказала это вещество в российском городе Димитровграде (Ульяновская область). По предварительным данным, контейнер находился на борту самолета компании Turkish Airlines, который прибыл в Будапешт из Стамбула.

Иридий-192 – тяжелый металл, который используется в энергетике и автомобилестроении. Он может вызвать ожоги радиационную болезнь и привести к гибели. Но специалисты выяснили, что угрозы для пассажиров аэропорта Будапешта не было.

"В окружающую среду не попало никаких вредных для здоровья веществ. Пассажиры находятся в полной безопасности", - рассказали в управлении по чрезвычайным ситуациям Венгрии.

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