Российские космонавты запустили в космос "Танюшу"

Восемь часов в открытом космосе. Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев успешно выполнили поставленные задачи за бортом МКС. Наши специалисты собрали образцы живых микроорганизмов, запустили наноспутники и установили антенны для эксперимента "Икарус". Изначально планировалось, что космонавты проведут в открытом космосе только 6 часов.

В руках космонавта исследовательский наноспутник "Танюша", разработанный студентами Юго-Западного государственного университета, рассказал "ТВ Центр". Метким броском аппарат был отправлен в свободный полет по заданной траектории.

Пока Сергей Прокопьев работал со спутниками, напарник Олег Артемьев готовил экспериментальную антенну. Ее космонавты установили прямо на корпус Международной космической станции. Она поможет следить за миграцией птиц. Устройство будет отслеживать перемещение датчиков, прикрепленных к животным. Весят они всего 5 граммов, поэтому жизнь пернатым обременять не будут.

Космонавты выбились из графика – вместо запланированных шести часов провели за бортом МКС семь часов 46 минут. Задержка возникала при прокладке кабеля, который необходимо было надежно закрепить и проверить контакты. Из-за этого космонавтам пришлось сократить объем работ эксперимента "Тест". Удалось демонтировать два из четырех контейнеров с микроорганизмами, которые были установлены в августе 2017 года на внешней поверхности российского сегмента станции. Образцы отправят на Землю. Они помогут понять ученым, какое время клетки способны сохранять жизнеспособность в условиях открытого космоса.

Работали Прокопьев и Артемьев в скафандрах нового поколения "Орлан-МКС", которые отличаются автоматической системой терморегулирования.

"Экипажу не надо отвлекаться на регулирование температуры. Применен другой материал мягких оболочек. Рекомендуется поддерживать состояние комфорт-прохлада, потому что энерготраты большие, приличные физические нагрузки", - рассказал руководитель летно-космического центра РКК "Энергия" Александр Калери.

Для Прокопьева это был первый выход в открытый космос, для Артемьева — уже третий. Они поделились впечатлениями в социальных сетях. Накануне в своём Instagram Артемьев показывал, как устанавливают экшн-камеру на скафандр. Так что скоро его подписчиков ждет порция отличных фото и видео с орбиты.

Виктор Прокушев, Арсений Калашников, Александр Агашин, "ТВ Центр"